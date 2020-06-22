Huzurlu bir salon için 5 altın tavsiye

Yaşam alanımızı nasıl dekore ettiğimiz çok önemli. İnsan, içinde huzur bulamadığı bir evde mutlu da olamaz. Zamanımızın çoğunu geçirdiğimiz salonlarımızı, oturma odalarımızı doğru dekorasyon şifreleriyle tasarladığımızda, evimiz ruhumuzu iyileştiren şifalı bir merkez gibi, içinde bulunmaktan mutlu olacağımız bir mabede dönüşecektir. Peki evlerimizi, özellikle de salonlarımızı huzurlu bir atmosfere kavuşturmak için dikkat etmemiz gereken şifreler nedir?

Aydınlatma göz yormamalı

Bir odanın aydınlatması da, dekorasyonu kadar önemlidir. En şık dolap modelleri arasından seçim yapmış olabilirsiniz, çok etkileyici bir kitaplık kurmuş olabilirsiniz, duvarınızı dekoratif ayna modelleri süslüyor olabilir. Ama doğru şekilde aydınlatılmamış bir oturma odasında kısa sürede sıkılacak, yorulacak, rahatsız olacaksınız ve odadan sık sık çıkmak isteyeceksiniz. Bu da evdeki huzurunuzu kaçıracaktır. Bu nedenle, gözünüzü yormayan yumuşak ışık kaynaklarını tercih etmelisiniz. Aydınlatma konusunda led avize gibi hem yumuşak ışık veren hem de şık ve sade görünümüyle çalışma odanıza yakışacak avizelerden de seçmek isteyebilirsiniz. Elbette, ihtiyacınıza uygun şekilde farklı aydınlatma ekipmanlarını da ihmal etmemelisiniz. Masa lambası, tavan aydınlatmaları vs…

Renkler huzur vermeli

Oturma odanız için en önemli detay, aklınızı işinize odaklamanıza yardımcı olacak huzurlu bir ortama sahip olmasıdır. Dolayısıyla, odanızda sizi mutlu eden, sevdiğiniz, huzur bulduğunuz renkleri kullanarak dekorasyon yapmalısınız.

Sade ama konforlu mobilyalar

Oturma odasına mobilya seçerken de burada geçireceğiniz saatler boyunca sizi yormayacak, aksine sizi dinlendirecek tasarımları tercih etmelisiniz. Ayrıca, yaşam konforunuzu güçlendirecek aksesuarları da unutmamalısınız. Salonunuzda bazen koltuğa oturup bilgisayarınızı dizinizin üzerine alıp çalışmak isterseniz, bir laptop tepsisi hayatınıza büyük konfor katacaktır. Ayak uzatmayı seviyorsanız, ki kim sevmez, odanın tasarım diline uygun bir puf, salonda geçireceğiniz saatlerde ayaklarınızdaki yorgunluğu alacaktır. BU tür detayları unutmadan planlamanızı yapmanızı tavsiye ediyoruz.

Salonun olmazsa olması kitaplık

Artık elektronik kitap çağına girmiş olsak da kağıt kitapların ve kitaplıkların sosyal hafızamızdaki moral veren, insanı motive eden güçlü etkisini göz ardı etmemeliyiz. Ayrıca, şu gerçeği de kabullenelim, e-kitaplar çok pratik olsalar bile insanoğlunun kağıt kitaplardan tamamen vazgeçebilmesi için hala yarım yüzyıla ihtiyacı var. Kaldı ki, iş hayatınızda veya kişisel ilgi alanlarınız için hala referans olarak kullandığınız sayısız kitap olabilir. Dolayısıyla, salonlar kitaplık olmadan düşünülmemeli. Üstelik sadece kitaplarınız için değil, hobi için topladığınız aksesuarlar, maketler gibi süsler de kitaplığınızda veya duvar raflarında çok şık duracaktır.

Televizyon ve dijital cihazlar

Televizyon, modern insanın artık ilgi alanından çıkıyor gibi görünse de dijital dünyanın hala merkezinde yer aldığını inkar etmeyelim. Tüm gün telefon gibi küçük ekranlara bakıyor olsak da televizyonlar hala salonların odak noktasını oluşturuyor ve haberleri izlemek, dizileri takip etmek, dünyadan haberdar olmak için televizyonları aktif olarak kullanıyoruz. Televizyonu, ses sistemini bir TV ünitesi üzerine yerleştirirken çocuklar veya kendimiz için oyun konsollarını da bu ünitenin dolabına veya raflarına yerleştirmek söz konusu olabilir. Ayrıca şarj cihazlarınızı, elektrik kablolarınızı rahatça odanın her noktasından cihazlarınıza ulaşabilecek şekilde prize takabilecek bir elektrik sistemi kurgulamanızı da tavsiye ederiz.