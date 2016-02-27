…Ve EDIDA 2015 sahiplerini buldu!

25 ülkede yayımlanan, dünyanın en çok okunan dekorasyon dergisi ELLE DECORATION, 2015 EDIDA ödüllerini Eczacıbaşı | Ormanada sponsorluğunda gerçekleşen keyifli gecede sahipleriyle buluşturdu!

Bu yıl Türkiye’de 11.’si düzenlenen ELLE DECORATION Uluslararası Tasarım Ödülleri EDIDA, tasarım dünyasının öncü isimlerini bir araya getirdi. 24 Şubat akşamı Anjelique’te gerçekleşen geceye yaklaşık 600 davetli katıldı. Ev sahipliğini Doğan Burda İcra Kurulu Başkanı Mehmet Y. Yılmaz, Eczacıbaşı Gayrimenkul Genel Müdürü Kaan Karasoy, ELLE Decoration Türkiye Yayın Direktörü Melda Narmanlı Çimen, Yayın Yönetmeni Ebru Kılıç Solmaz ve Marka Müdürü Nihal Ayan’ın yaptığı bu uluslararası tasarım organizasyonunda, tasarımcılar 14 farklı kategoride ödüllendirildi.

Dergi editörlerinin 2015 yılında yapılan tasarımları değerlendirdiği organizasyonda, bu yıl ilk kez verilen ‘Özel Onur Ödülü’ ise Faruk Malhan’ın oldu. Tasarım dünyasının en iyilerinin bir araya getiren törende, Ceren Dabağ ‘Yılın Genç Tasarımcısı’ seçilirken, Atilla Kuzu ve Levent Çırpıcı ortaklığındaki Ozon Design, tasarımcı Deniz Üner ile birlikte ‘Yılın Tasarımcısı’ ödülüne layık görüldü.

İşte 2015 yılında tasarıma yön verenler…

Aydınlatma kategorisinde ödül, Ozon Design için tasarladığı Mantis aydınlatma ile Atilla Kuzu’nun oldu.

Banyo kategorisinde ödül, Organic serisi ile Bien Seramik Tasarım Müdürü Tolga Berkay’ın oldu.

Özlem Barış, Zoodesignstudio için tasarladığı Yooo yastık koleksiyonu ile Kumaş kategorisinde ödül aldı.

Neptün Öziş, Triple adlı bank tasarımı ile Dış Mekan Mobilya kategorisinde ödül aldı.

Masaüstü Aksesuar kategorisinde, Paşabahçe’nin 18 tasarımcı ve üç cam ustasının özgün tasarımlarıyla ortaya çıkan 264 parçalık Omnia koleksiyonu ödül aldı.

Vitra Tasarım Direktörü Erdem Akan, Duvar Kaplama kategorisinde Ice & Smoke, Fango Mix, Terra Nova, Hot Chocolate ve Experi Metal koleksiyonlarıyla ödül aldı.

Mutfak kategorisinde, VUX yani Virtual User Experience kontrol sistemi ile Arçelik tasarım ekibi ödül aldı.

Christophe Pillet ile el ele vererek muhteşem bir koleksiyona imza atan ENNE, Deep kitaplık ile Mobilya kategorisinde ödül aldı.

De La Espada markası için tasarladığı Union yatak ile Autoban, Yatak Odası kategorisinde ödül aldı.

Casa International ve Mauro Lipparini iş birliğinin sonucu Italia koleksiyonundan Positano kanepe, Oturma Ünitesi kategorisinde ödül aldı.

Zemin Kaplama kategorisinde, Begüm Cana Özgür Shade kilim koleksiyonu ile ödül aldı.

Yılın Genç Tasarımcısı | Ceren Dabağ

Yılın Tasarımcısı | Ozon Design – Atilla Kuzu, Levent Çırpıcı, Deniz Üner

Bu yıl ilk kez verilen ‘EDIDA Özel Ödülü’ ise 2015 yılında Bodrum’da Karya Akademi‘yi kuran Faruk Malhan’ın oldu.

Ödül alan tasarımcılar, Nisan ayında gerçekleşecek olan uluslararası EDIDA ödül töreninde en iyiler platformunda ödül avına çıkmaya hazırlanıyor. Başarılar!

YAPIM BEGÜM ÇELEBİ