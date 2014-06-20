JK Mimarlık sahibi iç mimar Joyce Kohen Goldenberg’in tasarladığı bu yalı dairesinin dekorasyonu,…
Grafik tasarımcısı Beti Mizrahi’nin Tophane’deki loft tarzı evi, hiç bitmeyen bir proje…
Beyaz odaklı ve konformist İskandinav yaşamı… Marianne Phillipsen, Kopenhag’daki açık plan evinde…
Baltalimanı’nda konumlanan, yaklaşık 50 yıllık bir apartmanın çatı dubleksindeki bu evde, Y….
Arketipo Design kurucu ortaklarından iç mimar Müge Hansoy Kınacı’nın ailesiyle yaşadığı ev,…
Etiler’de, sadece kolonlar kalacak şekilde kabuğundan sıyrılmış bu ev, yeni bir mimari…
Bodrum ve Alaçatı, tatil evi hayalini kuranların iki büyük hedefi. Provans mobilyalar,…
Her geçen gün hızla gelişen, değişen ve farklılaşan Bodrum’un yeni dekorasyon duraklarını…
Yunanistan’da tatilin tanımı; fonda romantik ada manzaraları, uzun kumsal plajlar, turkuaz mavi…
Çizge Mimarlık İzmir’de yaşayan ve çalışan bir aile firması. Ailenin tüm üyeleri…
Brezilya’da vahşi yaşamın ortasında yer alan Kenoa Exclusive Beach Spa&Resort, iddiasız tasarım…
Gezen, gören, yaşayan insanlar artık gittikleri restoranlarda lezzetin yanı sıra tasarım ve…
Başlangıcı ve sonu belli olmayan bir yolculuk onlarınki. Geçtikleri yollardan aldıkları lekelerle,…
Vahşi doğanın dev yapraklı bitkilerinden, bir renk şelalesini andıran romantik çiçeklere uzanıyor…
Yeni kökler, yeni renkler, yeni kabileler… Dönemin globalizm tutkusu, birbiriyle yan yana…
Şu bir gerçek ki, yaz sezonu ilham çılgınlığı için bulunmaz fırsat! Tatilde…
2014 yaz sezonu, bir klasik olarak deniz ve denizaltı dünyasının binbir güzellikteki…
Güneş kahramanı yaz günlerinde stilden stile doğru kulaç atmaya devam. Bu kez…
25 ülkede yayımlanan, dünyanın en çok okunan dekorasyon dergisi ELLE DECORATION, 2015…
Benim meskenim Sabahattin Ali’nin dizelerini bilirsiniz: ‘…dağlardır dağlar’ diye bitirir bu satırları….
Teşekkürler! 25 ülkede yayınlanan ve milyonlarca okuru bulunan, dünyanın en büyük dekorasyon…
Bir Yaz Tembeli Rüyası Dekorasyon ve stil konularında çalışan bir profesyonel ile…
Merhaba! ELLE Decoration SELECTIONS özel sayısı 8. kez karşınızda… 8 yıldır bu zenginlikte…
Dünya tasarım platformunda başı çeken pek çok markanın Türkiye’deki buluşma noktası Mozaik, yeni…
TAKI TASARIMCISI BANU KENT Sekiz yıl Amsterdam’da yaşadıktan sonra İstanbul’a dönen Banu…
HEYKELTIRAŞ NİLAY ÖZENBAY Yaşamı boyunca içinde hep bir şey, onu varlığının yansıması…
İÇ MİMAR DENİZ GALİP ERÇİN Eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi ve Domus Academy’de…